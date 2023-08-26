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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Шрусбери Таун
Флитвуд - Шрусбери Таун: обзор матча 26 августа 2023
Флитвуд
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Шрусбери Таун
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Статистика матча Флитвуд - Шрусбери Таун
1
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3
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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Флитвуд
Шрусбери Таун
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
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28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
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