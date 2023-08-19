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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Челтенхэм
Портсмут - Челтенхэм: обзор матча 19 августа 2023
Портсмут
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Челтенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Челтенхэм
Замена
П. Лэйн
️️️️
А. Робертсон
90'
+22
90'
+13
Замена
Э. Чапман
️️️️
У. Ферри
90'
+12
Желтая карточка
Л. Саутвуд
Замена
C. Saydee
️️️️
М. Пак
90'
+6
90'
+4
Замена
Д. Эдшид
️️️️
К. Томпсон
90'
+4
Замена
B. Williams
️️️️
А. Кина
Замена
J. Sparkes
️️️️
Э. Скалли
83'
54'
Желтая карточка
К. Томпсон
50'
Замена
L. D'Auria-Henry
️️️️
L. Smith
30'
Желтая карточка
L. Sercombe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
5
Regan Poole
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
9
Will Goodwin
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
32
Пэдди Лэйн
ЦП
3
Jack Sparkes
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Челтенхэм
5
Tom Bradbury
ЦЗ
27
Luciano D'Auria-Henry
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
29
Tom King
ЦП
16
Дэниел Эдшид
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
3-4-1-2
1
Норрис
16
Моррел
3
2
Рафферти
6
11
Уит
18
Робертсон
7
Пак
25
Скалли
9
5
1-2-5
23
Саутвуд
33
Дэйвис
6
Томпсон
11
Ферри
3
6
33
8
17
18
Робертсон
32
Лэйн
32
Лэйн
18
Робертсон
25
Скалли
3
3
25
Скалли
7
Пак
38
38
7
Пак
33
27
27
33
9
Кина
20
20
9
Кина
6
Томпсон
16
Эдшид
16
Эдшид
6
Томпсон
11
Ферри
14
Чапман
14
Чапман
11
Ферри
Остались в запасе
Портсмут
Челтенхэм
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
5
Tom Bradbury
ЦЗ
29
Tom King
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
11
Абу Камара
ЦФ
Остались в запасе
5
Tom Bradbury
ЦЗ
29
Tom King
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Портсмут - Челтенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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