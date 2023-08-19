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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Питерборо Юнайтед
Нортгемптон Таун - Питерборо Юнайтед: обзор матча 19 августа 2023
Нортгемптон Таун
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
90'
М. Пайннок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Питерборо Юнайтед
90'
+3
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Р. Кричлоу
Желтая карточка
С. Хоскинс
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
М. Пайннок
90'
82'
Желтая карточка
П. Киосо
Замена
М. Монте
️️️️
К. Боуи
78'
Замена
H. Lintott
️️️️
А. Одимайо
78'
72'
Замена
Р. Джонс
️️️️
Э. Мэйсон-Кларк
72'
Замена
J. Tomlinson
️️️️
Х. Берроуз
72'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
Д. Рэндалл
Замена
L. Appere
️️️️
Т. Симпсон
68'
Замена
У. Хондермарк
️️️️
J. Sowerby
59'
17'
Желтая карточка
A. Collins
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
4
Jack Sowerby
ЦП
11
Мич Пайннок
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
5
Эктор Киприану
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
2
Harvey Lintott
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
35
Max Dyche
ЦЗ
27
Peter Abimbola
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Louis Appere
ЦФ
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
44
David Ajiboye
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
4-2-4
31
Томпсон
23
Броу
5
26
24
Одимайо
49
Леонард
4
11
Пайннок
7
Хоскинс
17
Симпсон
9
Боуи
4-1-2-3
41
Билокапич
30
Киосо
10
Мэйсон-Кларк
3
Кричлоу
5
Эдвардс
14
Берроуз
31
Рэндалл
17
Поку
9
Кларк-Харрис
8
5
Киприану
24
Одимайо
2
2
24
Одимайо
9
Боуи
6
Монте
6
Монте
9
Боуи
4
16
Хондермарк
16
Хондермарк
4
17
Симпсон
9
9
17
Симпсон
14
Берроуз
4
4
14
Берроуз
31
Рэндалл
44
44
31
Рэндалл
10
Мэйсон-Кларк
26
Джонс
26
Джонс
10
Мэйсон-Кларк
3
Кричлоу
20
Тшиманга
20
Тшиманга
3
Кричлоу
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Питерборо Юнайтед
31
James Dadge
ВР
35
Max Dyche
ЦЗ
27
Peter Abimbola
ЦП
Главный тренер
Джон Брэди
44
Fynn Talley
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
35
Max Dyche
ЦЗ
27
Peter Abimbola
ЦП
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Нортгемптон Таун - Питерборо Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
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