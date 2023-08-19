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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Оксфорд
Барнсли - Оксфорд: обзор матча 19 августа 2023
Барнсли
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Оксфорд
71'
D. Cole
8'
К. Браннаган (П)
54'
Д. Уильямс (АГ)
88'
Т. Гудрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Оксфорд
Желтая карточка
Л. Китчинг
88'
88'
ГОЛ! 1:3!
Т. Гудрем
Пас отдал
Г. О'Донкор
Желтая карточка
Д. Уильямс
80'
78'
Желтая карточка
К. Браннаган
ГОЛ! 1:2!
D. Cole
Пас отдал
N. Cadden
71'
71'
Замена
Ф. Стивенс
️️️️
Б. Бодин
71'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
М. Харрис
Замена
Э. Марш
️️️️
К. Стайлс
66'
Замена
Д. Расселл
️️️️
А. Филлипс
65'
Замена
М. Ваттерс
️️️️
A. Dallas
65'
61'
Замена
Т. Гудрем
️️️️
С. Миллс
55'
Желтая карточка
К. Браун
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Уильямс
Замена
Б. Коттер
️️️️
M. Durand de Gevigney
37'
27'
Замена
Р. Родригеш
️️️️
M. Browne
Желтая карточка
M. Durand de Gevigney
22'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Браннаган
Желтая карточка
К. Стайлс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
9
Andrew Dallas
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
17
Marcus McGuane
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
31
Билли Бодин
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
32
Harrison Nejman
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
4-4-2
1
Робертс
6
15
Китчинг
35
28
Уильямс
4
Стайлс
8
Филлипс
19
20
Кейн
44
9
4-4-2
1
2
Лонг
5
3
Браун
6
8
Браннаган
11
9
Харрис
17
31
Бодин
17
Миллс
6
37
Коттер
37
Коттер
6
8
Филлипс
13
Расселл
13
Расселл
8
Филлипс
9
36
Ваттерс
36
Ваттерс
9
4
Стайлс
37
Марш
37
Марш
4
Стайлс
31
Бодин
2
Стивенс
2
Стивенс
31
Бодин
17
Миллс
11
Гудрем
11
Гудрем
17
Миллс
11
20
Родригеш
20
Родригеш
11
9
Харрис
19
О'Донкор
19
О'Донкор
9
Харрис
Остались в запасе
Барнсли
Оксфорд
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
32
Harrison Nejman
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
13
Simon Eastwood
ВР
8
Oisin Smyth
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
32
Harrison Nejman
ЦП
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
8
Oisin Smyth
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Барнсли - Оксфорд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
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