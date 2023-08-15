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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Оксфорд
Дерби Каунти - Оксфорд: обзор матча 15 августа 2023
Дерби Каунти
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Оксфорд
87'
М. Уогхорн
32'
М. Харрис
72'
М. Харрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Оксфорд
90'
+1
Желтая карточка
J. Beadle
ГОЛ! 1:2!
М. Уогхорн
87'
87'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
М. Харрис
87'
Замена
J. McEachran
️️️️
M. Browne
Желтая карточка
Э. Кашин
82'
75'
Замена
Ф. Стивенс
️️️️
Б. Бодин
72'
ГОЛ! 0:2!
М. Харрис
Пас отдал
Б. Бодин
Замена
М. Уогхорн
️️️️
К. Смит
69'
Желтая карточка
К. Уилсон
68'
Замена
К. Элдер
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
68'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Д. Коллинс
59'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
С. Брэдли
59'
57'
Замена
Р. Родригеш
️️️️
Т. Гудрем
52'
Желтая карточка
С. Лонг
Желтая карточка
К. Хурихейн
42'
Желтая карточка
М. Берд
37'
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Харрис
Пас отдал
К. Браннаган
Желтая карточка
Д. Коллинс
27'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Уорд
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
8
Кори Смит
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
11
Тайлер Гудрем
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
18
Jake Rooney
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
4-1-4-1
33
Уайлдсмит
35
Нельсон
44
Кашин
15
Брэдли
3
Форсит
18
Берд
8
Смит
14
Хурихейн
11
Мендес-Лэйнг
23
Уорд
17
Коллинс
4-5-1
1
2
Лонг
5
3
Браун
6
11
Гудрем
11
17
8
Браннаган
9
Харрис
31
Бодин
23
Уорд
12
Уилсон
12
Уилсон
23
Уорд
17
Коллинс
16
Томпсон
16
Томпсон
17
Коллинс
11
Мендес-Лэйнг
20
Элдер
20
Элдер
11
Мендес-Лэйнг
8
Смит
29
Уогхорн
29
Уогхорн
8
Смит
15
Брэдли
14
Вашингтон
14
Вашингтон
15
Брэдли
31
Бодин
2
Стивенс
2
Стивенс
31
Бодин
11
20
20
11
9
Харрис
19
О'Донкор
19
О'Донкор
9
Харрис
11
Гудрем
20
Родригеш
20
Родригеш
11
Гудрем
Остались в запасе
Дерби Каунти
Оксфорд
31
Джош Викерс
ВР
18
Jake Rooney
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
13
Simon Eastwood
ВР
8
Oisin Smyth
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
18
Jake Rooney
ЦЗ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
8
Oisin Smyth
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Дерби Каунти - Оксфорд
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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