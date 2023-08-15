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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Флитвуд
Болтон - Флитвуд: обзор матча 15 августа 2023
Болтон
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Флитвуд
3'
В. Адебойежо
14'
В. Адебойежо
37'
В. Адебойежо
90+4'
Д. Ирл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Флитвуд
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Д. Ирл
Пас отдал
Ж. Китирна
Желтая карточка
Z. Ashworth
86'
80'
Замена
Ж. Китирна
️️️️
Р. Брум
80'
Замена
M. Asamoah
️️️️
P. Omochere
79'
Желтая карточка
Д. Вела
74'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
С. Робертсон
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
В. Адебойежо
70'
Замена
К. Мендес
️️️️
П. Магома
70'
Замена
Z. Ashworth
️️️️
R. Williams
69'
Вторая желтая
Д. Чарльз
68'
Замена
А. Морли
️️️️
К. Демпси
59'
54'
Желтая карточка
P. Omochere
47'
Желтая карточка
Р. Брум
46'
Замена
R. Graydon
️️️️
Д. Мэрриот
46'
Замена
Д. Мэйор
️️️️
C. Hayes
Замена
Д. Шихан
️️️️
Д. Томасон
46'
Желтая карточка
Д. Чарльз
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
В. Адебойежо
Пас отдал
Д. Когли
37'
Желтая карточка
Д. Томасон
28'
ГОЛ! 2:0!
В. Адебойежо
Пас отдал
Д. Когли
14'
10'
Желтая карточка
К. Джонстон
ГОЛ! 1:0!
В. Адебойежо
Пас отдал
П. Магома
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
2
Гетин Джонс
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
26
Шон Руни
ПЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Болтон
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
8
Джош Шихан
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
5
Аарон Морли
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Жуниор Китирна
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
1-2-5
1
Бакстер
2
Когли
14
Томасон
25
Магома
14
4
Сантуш
15
Айредейл
10
Демпси
19
Чарльз
3-3-5
2
Джонстон
26
Руни
32
Ирл
14
Брум
16
Вела
20
Робертсон
1
22
7
9
7
Мэрриот
14
3
3
14
14
Томасон
8
Шихан
8
Шихан
14
Томасон
25
Магома
7
Мендес
7
Мендес
25
Магома
10
Демпси
5
Морли
5
Морли
10
Демпси
20
Адебойежо
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
20
Адебойежо
7
Мэрриот
19
19
7
Мэрриот
14
Брум
18
Китирна
18
Китирна
14
Брум
7
10
Мэйор
10
Мэйор
7
20
Робертсон
44
Паттерсон
44
Паттерсон
20
Робертсон
9
27
27
9
Остались в запасе
Болтон
Флитвуд
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Болтон - Флитвуд
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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