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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Болтон
Челтенхэм - Болтон: обзор матча 12 августа 2023
Челтенхэм
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Болтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Челтенхэм - Болтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
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Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
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Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
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