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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Оксфорд
Кембридж Юнайтед - Оксфорд: обзор матча 05 августа 2023
Кембридж Юнайтед
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Оксфорд
15'
J. Lankester
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Оксфорд
Желтая карточка
Э. Качунга
90'
+5
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Томас
83'
Замена
H. Dunk
️️️️
Д. Эндрю
82'
80'
Замена
Ф. Стивенс
️️️️
К. Браун
72'
Замена
Б. Бодин
️️️️
M. Browne
72'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
М. Харрис
Замена
С. Кайкай
️️️️
S. Janneh
71'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
J. Lankester
71'
61'
Замена
С. Миллс
️️️️
Т. Гудрем
61'
Замена
M. McGuane
️️️️
J. McEachran
Желтая карточка
S. Janneh
44'
Желтая карточка
J. Lankester
43'
ГОЛ! 1:0!
J. Lankester
15'
12'
Желтая карточка
Р. Родригеш
Желтая карточка
J. Brophy
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
9
Марк Харрис
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
11
Harrison Dunk
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
17
Marcus McGuane
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
31
Билли Бодин
ПВ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
4-1-5
3
Эндрю
5
Моррисон
6
Беннетт
2
8
Томас
14
16
6
7
17
4-5-1
1
2
Лонг
15
Торнили
3
Браун
6
9
Харрис
11
Гудрем
8
Браннаган
20
11
20
Родригеш
7
24
Кузинс
24
Кузинс
7
8
Томас
10
Качунга
10
Качунга
8
Томас
3
Эндрю
11
11
3
Эндрю
17
11
Кайкай
11
Кайкай
17
3
Браун
2
Стивенс
2
Стивенс
3
Браун
20
17
17
20
11
Гудрем
17
Миллс
17
Миллс
11
Гудрем
11
31
Бодин
31
Бодин
11
9
Харрис
19
О'Донкор
19
О'Донкор
9
Харрис
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Оксфорд
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Оксфорд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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