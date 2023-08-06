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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Краснодар-2 - Муром
Краснодар-2 - Муром: обзор матча 06 августа 2023
Краснодар-2
06.08.2023, воскресенье, 19:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
2 : 2
Завершен
Муром
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Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
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