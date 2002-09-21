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Ростов - Спартак

21.09.2002, Суббота, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростсельмаш Россия. Премьер-лига, 24 тур Ростсельмаш - Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
1 тур
8 марта, пятница 00:00 Спартак 0:0 Ростов
Чемпионат России 2001
19 тур
27 июля, пятница 00:00 Спартак 5:1 Ростов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Спартак
Чемпионат России 2000
29 тур
2 ноября, четверг 00:00 Спартак 1:0 Ростов
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Ростов 2:3 Спартак
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:3 Спартак
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Ростов
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Ростов
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ростов 3:3 Спартак
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Ростов 3:5 Спартак
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Спартак 1:1 Ростов
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ростов 2:4 Спартак
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ростов
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 Ростов 2:0 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Спартак
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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