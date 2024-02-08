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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Мезекевешд - Пакш
Мезекевешд - Пакш: обзор матча 08 февраля 2024
Мезекевешд
08.02.2024, четверг, 18:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
0 : 1
Завершен
Пакш
47'
Б. Сабо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мезекевешд - Пакш
Желтая карточка
C. Gomis
90'
+1
Замена
D. Szivacski
️️️️
B. Cseke
75'
75'
Замена
D. Böde
️️️️
B. Tóth
Замена
J. Samperio
️️️️
Т. Шери
65'
65'
Замена
B. Kocsis
️️️️
A. Skribek
65'
Замена
Н. Кеньвеш
️️️️
Б. Сабо
Желтая карточка
S. Vajda
54'
47'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сабо
Пас отдал
A. Skribek
43'
Желтая карточка
Б. Сабо
41'
Желтая карточка
А. Осват
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
77
Sándor Vajda
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
21
Lukács Bőle
ЦП
17
Andrej Lukić
ЦФ
78
Christian Gomis
ЦФ
28
Lucas Hedlund
ЦФ
24
Тамаш Шери
(К)
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
22
József Windecker
(К)
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
7
Alen Skribek
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Мезекевешд
2
Donát Szivacski
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
90
Szabolcs Szilágyi
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
19
J. Samperio
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
17
Bence Kocsis
ЦП
23
Kristof Lepo
ЦП
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
2-3-5
1
Ковачик
29
4
Бериашвили
77
94
21
78
9
Дражич
24
Шери
28
17
3-5-2
1
Саппанош
2
3
14
Осват
26
80
Сабо
21
8
22
29
7
94
2
2
94
24
Шери
19
19
24
Шери
7
17
17
7
80
Сабо
15
Кеньвеш
15
Кеньвеш
80
Сабо
29
13
13
29
Остались в запасе
Мезекевешд
Пакш
21
Róbert Pillár
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
90
Szabolcs Szilágyi
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
23
Kristof Lepo
ЦП
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
21
Róbert Pillár
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
90
Szabolcs Szilágyi
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
23
Kristof Lepo
ЦП
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Мезекевешд - Пакш
2
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
17
18
Офсайды
1
0
Количество передач
468
323
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
69
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
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