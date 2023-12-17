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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Дебрецен
Кечкемет - Дебрецен: обзор матча 17 декабря 2023
Кечкемет
17.12.2023, воскресенье, 15:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 17 тур
1 : 1
Завершен
Дебрецен
80'
B. Banó-Szabó
45+1'
M. Szécsi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Дебрецен
Замена
К. Сюч
️️️️
M. Májer
87'
85'
Замена
Я. Ференчи
️️️️
Z. Bévárdi
85'
Замена
M. Tuboly
️️️️
B. DzsudzsÃ¡k
ГОЛ! 1:1!
B. Banó-Szabó
80'
80'
Замена
N. Baranyai
️️️️
A. Mojžiš
Замена
B. Banó-Szabó
️️️️
B. Kiss
75'
74'
Желтая карточка
A. Mojžiš
74'
Желтая карточка
M. Szécsi
Желтая карточка
M. Leoni
74'
72'
Замена
А. Мадждевац
️️️️
Д. Барань
Замена
M. Leoni
️️️️
M. Zeke
62'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
M. Szécsi
Пас отдал
Д. Барань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
(К)
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
10
Bence Kiss
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
9
Milán Májer
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
77
Márk Szécsi
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К)
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
8
Bence Banó-Szabó
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
70
Dávid Artner
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
12
Benedek Erdélyi
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
45
Tamas Batai
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
33
József Varga
ЦП
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
4-1-2-3
20
4
22
Салаи
20
15
32
Месхи
10
11
Хорват
27
7
9
4-1-1-4
16
Медьери
14
Дрешкович
2
3
Романчук
29
15
Лончар
8
77
Барань
11
10
77
9
26
Сюч
26
Сюч
9
20
20
20
20
10
8
8
10
11
19
Ференчи
19
Ференчи
11
2
25
25
2
10
68
68
10
77
Барань
11
Мадждевац
11
Мадждевац
77
Барань
Остались в запасе
Кечкемет
Дебрецен
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
70
Dávid Artner
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
1
Марко Милошевич
ВР
12
Benedek Erdélyi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
45
Tamas Batai
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
33
József Varga
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
70
Dávid Artner
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
12
Benedek Erdélyi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
45
Tamas Batai
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
33
József Varga
ЦП
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Кечкемет - Дебрецен
1
2
Всего ударов по воротам
3
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
7
7
Офсайды
0
2
Количество передач
236
132
Сейвы
0
1
Точность передач %
66
49
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
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