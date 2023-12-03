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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Пакш
Уйпешт - Пакш: обзор матча 03 декабря 2023
Уйпешт
03.12.2023, воскресенье, 14:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
1 : 2
Завершен
Пакш
24'
G. Varga
23'
Н. Кеньвеш (П)
64'
Я. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уйпешт - Пакш
Желтая карточка
M. Tajti
90'
+1
84'
Замена
N. Szélpál
️️️️
Я. Хан
84'
Замена
Б. Сабо
️️️️
Б. Ленжер
Желтая карточка
Л. Кастрати
78'
Замена
Л. Мак
️️️️
H. Mörschel
75'
Замена
G. Ganea
️️️️
К. Шобот
75'
71'
Замена
D. Böde
️️️️
Н. Кеньвеш
Замена
Ф. Сасере
️️️️
P. Ambrose
66'
Замена
Т. Киш
️️️️
G. Varga
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
Я. Хан
Пас отдал
K. Papp
Замена
Т. Холл
️️️️
G. Antzoulas
57'
Желтая карточка
H. Mörschel
55'
37'
Желтая карточка
Б. Ленжер
ГОЛ! 1:1!
G. Varga
Пас отдал
K. Tamás
24'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Кеньвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
31
Zsombor Molnár
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
29
Винсент Оново
(К)
ОП
21
György Varga
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
8
Heinz Mörschel
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
32
Peter Ambrose
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
(К)
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
21
Kristóf Papp
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Уйпешт
34
Тим Холл
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
20
Лука Мак
ОП
26
Bálint Geiger
ЦП
32
George Ganea
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
16
Zoltán Pesti
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
4-1-3-1-1
31
62
Кастрати
6
15
22
29
Оново
21
18
8
27
Шобот
32
3-2-1-4
1
Саппанош
2
30
24
Ленжер
20
14
Осват
21
9
Хан
19
15
Кеньвеш
26
6
34
Холл
34
Холл
6
8
20
Мак
20
Мак
8
21
7
Киш
7
Киш
21
27
Шобот
32
32
27
Шобот
32
27
Сасере
27
Сасере
32
9
Хан
3
3
9
Хан
24
Ленжер
80
Сабо
80
Сабо
24
Ленжер
15
Кеньвеш
13
13
15
Кеньвеш
Остались в запасе
Уйпешт
Пакш
26
Bálint Geiger
ЦП
7
Krisztián Simon
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
16
Zoltán Pesti
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
26
Bálint Geiger
ЦП
7
Krisztián Simon
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
16
Zoltán Pesti
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Уйпешт - Пакш
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
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