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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - МТК
Кечкемет - МТК: обзор матча 02 декабря 2023
Кечкемет
02.12.2023, суббота, 15:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
1 : 2
Завершен
МТК
45+1'
К. Хорват (П)
13'
N. Antonov (П)
61'
N. Antonov (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - МТК
90'
Желтая карточка
K. NÃ©meth
88'
Замена
М. Косновски
️️️️
I. Bognár
74'
Замена
️️️️
Р. Эннин
Замена
B. Kiss
️️️️
D. Zsótér
68'
Замена
M. Leoni
️️️️
M. Zeke
63'
63'
Замена
K. NÃ©meth
️️️️
Н. Спалек
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
N. Antonov
Замена
B. Tóth
️️️️
С. Шуходовски
46'
Замена
O. John
️️️️
M. Májer
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Хорват
45'
+1
32'
Желтая карточка
I. Bognár
Желтая карточка
К. Хорват
32'
22'
Желтая карточка
Х. Тиам
Желтая карточка
M. Zeke
17'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
N. Antonov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
4
Alex Szabó
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
25
Gergő Kocsis
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
10
István Bognár
(К)
ЦП
22
Viktor Hei
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
2
Benedek Varju
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
10
Bence Kiss
ЦП
57
Otto John
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
70
Dávid Artner
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
18
Марк Косновски
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
4-3-3
20
4
15
26
Сюч
20
11
Хорват
16
13
Шуходовски
9
27
7
1-5-2-2
1
Демжен
25
97
Спалек
23
Тиам
10
22
97
17
Эннин
25
3
2
20
20
20
20
27
10
10
27
9
57
57
9
13
Шуходовски
29
29
13
Шуходовски
10
18
Косновски
18
Косновски
10
97
Спалек
18
18
97
Спалек
Остались в запасе
Кечкемет
МТК
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
70
Dávid Artner
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
14
Kolos Kovacs
ЦФ
70
Dávid Artner
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Кечкемет - МТК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
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Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
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