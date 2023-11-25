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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кишварда - МТК
Кишварда - МТК: обзор матча 25 ноября 2023
Кишварда
25.11.2023, суббота, 16:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
3 : 1
Завершен
МТК
21'
I. Széles
56'
Б. Ципетич (П)
90+5'
Á. Czékus
69'
Z. Stieber
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кишварда - МТК
ГОЛ! 3:1!
Á. Czékus
Пас отдал
R. Makowski
90'
+5
Замена
T. Lippai
️️️️
E. Alic
90'
+3
Замена
Á. Czékus
️️️️
M. Ilievski
82'
81'
Желтая карточка
М. Косновски
76'
Желтая карточка
Z. Stieber
69'
ГОЛ! 2:1!
Z. Stieber
Замена
J. Navrátil
️️️️
R. Stefan
69'
Замена
R. Makowski
️️️️
Б. Николов
69'
Замена
Д. Камай
️️️️
N. Balogh
69'
Желтая карточка
B. Melnyk
61'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Ципетич
56'
29'
Желтая карточка
N. Antonov
ГОЛ! 1:0!
I. Széles
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
44
Raúl Stefan
ЦЗ
3
Александар Йовичич
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
2
Enes Alic
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
6
Михалы Ката
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
10
István Bognár
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
9
Rajmund Molnár
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
11
Lucas Marcolini
ЦП
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
18
Марк Косновски
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
4-3-1-2
1
44
15
4
Ципетич
3
Йовичич
14
8
Николов
14
23
Этвеш
17
2
1-5-2-2
1
Демжен
25
6
Ката
7
10
23
Тиам
97
22
25
3
9
2
42
42
2
17
10
Камай
10
Камай
17
44
20
20
44
8
Николов
9
9
8
Николов
14
17
17
14
18
Косновски
18
Косновски
Остались в запасе
Кишварда
МТК
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
11
Lucas Marcolini
ЦП
10
K. Vida
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
11
Lucas Marcolini
ЦП
10
K. Vida
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Статистика матча Кишварда - МТК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
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МТК
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
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