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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Дьошдьер
Пакш - Дьошдьер: обзор матча 24 ноября 2023
Пакш
24.11.2023, пятница, 22:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
3 : 1
Завершен
Дьошдьер
10'
Н. Кеньвеш
27'
J. Szabó
80'
Я. Хан
54'
Р. Пожег Ванкас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Дьошдьер
ГОЛ! 3:1!
Я. Хан
Пас отдал
Z. Haraszti
80'
75'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Э. Аколатсе
Желтая карточка
N. Szélpál
73'
Замена
Z. Haraszti
️️️️
Н. Кеньвеш
71'
71'
Замена
Á. Bényei
️️️️
G. Holdampf
57'
Желтая карточка
A. Vallejo
54'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Пожег Ванкас
Замена
K. Horvath
️️️️
J. Windecker
51'
46'
Замена
Пернамбуко
️️️️
D. Lukács
46'
Замена
S. Bokros
️️️️
F.
45'
+3
Желтая карточка
C. Szatmári
ГОЛ! 2:0!
J. Szabó
27'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кеньвеш
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
25
Gergő Holdampf
ЦП
8
Dániel Lukács
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
7
Alen Skribek
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
16
Zoltán Pesti
ЦФ
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
98
Пернамбуко
ЛВ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
3-2-2-3
1
Саппанош
30
14
Осват
20
2
3
22
21
9
Хан
15
Кеньвеш
26
4-1-1-4
12
3
7
Аколатсе
3
Чорбаджийски
13
Стефен
25
94
Пожег Ванкас
37
34
50
8
22
19
19
22
15
Кеньвеш
10
10
15
Кеньвеш
37
22
22
37
25
20
20
25
8
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
8
7
Аколатсе
90
Кампецис
90
Кампецис
7
Аколатсе
Остались в запасе
Пакш
Дьошдьер
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
7
Alen Skribek
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
16
Zoltán Pesti
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
30
Карло Сентич
ВР
7
István Csirmaz
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
11
Gábor Jurek
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
7
Alen Skribek
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
16
Zoltán Pesti
ЦФ
Остались в запасе
30
Карло Сентич
ВР
7
István Csirmaz
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
11
Gábor Jurek
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Пакш - Дьошдьер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
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