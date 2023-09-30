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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Мезекевешд
Пакш - Мезекевешд: обзор матча 30 сентября 2023
Пакш
30.09.2023, суббота, 15:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
2 : 1
Завершен
Мезекевешд
62'
D. Böde
85'
J. Windecker
32'
S. Vajda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Мезекевешд
86'
Замена
R. Ugrai
️️️️
M. Brtan
ГОЛ! 2:1!
J. Windecker
85'
Замена
N. Szélpál
️️️️
Б. Ленжер
81'
76'
Замена
G. Nagy
️️️️
S. Vajda
73'
Замена
Т. Шери
️️️️
Д. Бабунски
73'
Замена
C. Gomis
️️️️
B. Cseke
ГОЛ! 1:1!
D. Böde
62'
Желтая карточка
Н. Кеньвеш
58'
Замена
D. Böde
️️️️
A. Skribek
46'
Замена
Н. Кеньвеш
️️️️
P. Beke
46'
Замена
E. Silye
️️️️
K. Kovács
46'
Желтая карточка
Á. Kinyik
38'
36'
Желтая карточка
И. Бериашвили
32'
ГОЛ! 0:1!
S. Vajda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Мезекевешд
21
Róbert Pillár
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
77
Sándor Vajda
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
3
Norbert Szélpál
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
9
Янош Хан
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
6
Balint Illes
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
78
Christian Gomis
ЦФ
24
Тамаш Шери
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
3-2-2-3
1
Саппанош
24
Ленжер
30
20
2
14
Осват
22
21
7
23
26
3-4-4
21
4
Бериашвили
71
94
6
Бабунски
77
72
17
20
9
Дражич
1
20
14
14
20
24
Ленжер
3
3
24
Ленжер
7
13
13
7
23
15
Кеньвеш
15
Кеньвеш
23
77
77
77
77
94
78
78
94
6
Бабунски
24
Шери
24
Шери
6
Бабунски
20
10
10
20
Остались в запасе
Пакш
Мезекевешд
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
9
Янош Хан
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
6
Balint Illes
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
9
Янош Хан
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
6
Balint Illes
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Аттила Пинтер
Статистика матча Пакш - Мезекевешд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
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