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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Залаэгерсег - Ференцварош
Залаэгерсег - Ференцварош: обзор матча 03 сентября 2023
Залаэгерсег
03.09.2023, воскресенье, 18:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
2 : 6
Завершен
Ференцварош
4'
A. Mance
19'
G. Mim
27'
Б. Варга (П)
37'
Б. Варга (П)
38'
А. Траоре
51'
Б. Варга
84'
А. Траоре (П)
90'
К. Закариассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Залаэгерсег - Ференцварош
90'
ГОЛ! 2:6!
К. Закариассен
86'
Замена
П. Барат
️️️️
А. Эсити
84'
ГОЛ с пенальти! 2:5!
А. Траоре
Желтая карточка
Z. Lesjak
83'
Замена
Z. Lesjak
️️️️
A. Huszti
80'
79'
Замена
Д. Зигер
️️️️
М. Абу Фани
79'
Замена
Маркиньос
️️️️
М. Бен Ромдан
Замена
Y. Croizet
️️️️
J. Špoljarić
56'
51'
ГОЛ! 2:4!
Б. Варга
Пас отдал
М. Бен Ромдан
46'
Замена
М. Абена
️️️️
И. Сиссе
42'
Желтая карточка
И. Сиссе
38'
ГОЛ! 2:3!
А. Траоре
Пас отдал
К. Закариассен
37'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Варга
Желтая карточка
Б. Беди
36'
27'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Варга
ГОЛ! 2:0!
G. Mim
Пас отдал
Б. Беди
19'
11'
Замена
К. Закариассен
️️️️
Т. Нгуэн
ГОЛ! 1:0!
A. Mance
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Залаэгерсег
55
Жомбор Сенко
ВР
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
18
András Huszti
ЦФ
8
Norbert Szendrei
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
13
Андерсон Эсити
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
44
Bence Gergényi
ЦЗ
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
8
István Soltész
ЦП
15
Yohan Croizet
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
88
Петер Барат
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
2-3-5
55
Сенко
23
21
6
18
27
Беди
8
33
50
9
18
3-4-1-2
90
Дибус
26
Сиссе
3
Ммае
2
Рамирес
15
Абу Фани
5
Бен Ромдан
25
Макрецкис
13
Эсити
93
Нгуэн
19
Варга
14
Траоре
18
4
4
18
50
15
15
50
9
9
5
Бен Ромдан
10
Маркиньос
10
Маркиньос
5
Бен Ромдан
26
Сиссе
14
Абена
14
Абена
26
Сиссе
13
Эсити
88
Барат
88
Барат
13
Эсити
15
Абу Фани
18
Зигер
18
Зигер
15
Абу Фани
93
Нгуэн
16
Закариассен
16
Закариассен
93
Нгуэн
Остались в запасе
Залаэгерсег
Ференцварош
95
Marton Gyurjan
ВР
44
Bence Gergényi
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
8
István Soltész
ЦП
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
95
Marton Gyurjan
ВР
44
Bence Gergényi
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
8
István Soltész
ЦП
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Залаэгерсег - Ференцварош
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
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