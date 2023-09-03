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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дебрецен - Кечкемет
Дебрецен - Кечкемет: обзор матча 03 сентября 2023
Дебрецен
03.09.2023, воскресенье, 20:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
2 : 0
Завершен
Кечкемет
63'
С. Лончар
67'
E. Kusnyír
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - Кечкемет
Замена
J. Varga
️️️️
Д. Барань
90'
+1
Замена
N. Baranyai
️️️️
Á. Bódi
86'
86'
Замена
B. Kiss
️️️️
B. Tóth
Замена
А. Кизиридис
️️️️
M. Szécsi
86'
83'
Желтая карточка
С. Шуходовски
Желтая карточка
С. Лончар
71'
ГОЛ! 2:0!
E. Kusnyír
Пас отдал
B. DzsudzsÃ¡k
67'
67'
Замена
M. Májer
️️️️
K. Nagy
ГОЛ! 1:0!
С. Лончар
Пас отдал
Д. Барань
63'
9'
Желтая карточка
M. Leoni
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
13
Сома Шуходовски
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
16
Levente Vágó
ЦП
55
Krisztián Nagy
ЦП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
33
József Varga
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Attila Grünwald
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
10
Bence Kiss
ЦП
57
Otto John
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
4-1-2-3
16
Медьери
2
29
15
3
Романчук
15
Лончар
94
Лагатор
27
77
Барань
77
10
4-4-2
20
20
15
26
Сюч
22
Салаи
11
Хорват
16
55
13
Шуходовски
29
11
77
Барань
33
33
77
Барань
27
25
25
27
77
89
Кизиридис
89
Кизиридис
77
29
10
10
29
55
9
9
55
Остались в запасе
Дебрецен
Кечкемет
1
Марко Милошевич
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Attila Grünwald
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
57
Otto John
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Attila Grünwald
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
57
Otto John
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Дебрецен - Кечкемет
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
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