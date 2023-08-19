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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Уйпешт
Пакш - Уйпешт: обзор матча 19 августа 2023
Пакш
19.08.2023, суббота, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
3 : 0
Завершен
Уйпешт
24'
M. Ljujic (АГ)
25'
Б. Сабо
79'
L. Bőle
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Уйпешт
ГОЛ! 3:0!
L. Bőle
79'
76'
Замена
Т. Киш
️️️️
B. Pauljević
73'
Желтая карточка
G. Antzoulas
Замена
Б. Ленжер
️️️️
Z. Haraszti
59'
58'
Замена
K. Simon
️️️️
M. Ljujic
58'
Замена
H. Mörschel
️️️️
G. Ganea
Желтая карточка
J. Windecker
49'
46'
Замена
P. Ambrose
️️️️
Л. Мак
Замена
B. Balogh
️️️️
Б. Сабо
46'
Замена
Н. Кеньвеш
️️️️
Я. Хан
46'
Желтая карточка
Á. Kinyik
44'
43'
Замена
C. Fehér
️️️️
G. Varga
Вторая желтая
J. Szabó
40'
39'
Вторая желтая
Т. Холл
Желтая карточка
J. Szabó
33'
ГОЛ! 2:0!
Б. Сабо
Пас отдал
E. Silye
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
M. Ljujic
24'
7'
Желтая карточка
Т. Холл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Уйпешт
34
Тим Холл
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
29
Винсент Оново
ОП
21
György Varga
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
23
Dávid Banai
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
88
Matija Ljujic
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
24
János Hegedűs
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
21
Lukács Bőle
ЦП
23
Péter Beke
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
15
Норберт Кеньвеш
ЦФ
Уйпешт
1
Джордже Николич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
8
Heinz Mörschel
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
4
Csanád Fehér
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
57
Akos Toth
ЦФ
4-4-2
1
Саппанош
20
2
30
14
22
26
80
Сабо
21
9
Хан
10
3-2-1-1-4
34
Холл
6
22
20
Мак
29
Оново
21
27
Шобот
32
88
49
23
10
24
Ленжер
24
Ленжер
10
80
Сабо
8
8
80
Сабо
Ваш
21
21
Ваш
9
Хан
15
Кеньвеш
15
Кеньвеш
9
Хан
32
8
8
32
49
7
Киш
7
Киш
49
21
4
4
21
88
7
7
88
20
Мак
32
32
20
Мак
Остались в запасе
Пакш
Уйпешт
25
Barnabás Simon
ВР
24
János Hegedűs
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
23
Péter Beke
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
1
Джордже Николич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
45
Стефан Евтоски
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
57
Akos Toth
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
24
János Hegedűs
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
23
Péter Beke
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
45
Стефан Евтоски
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
57
Akos Toth
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Пакш - Уйпешт
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
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Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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