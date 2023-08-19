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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Кечкемет
МТК - Кечкемет: обзор матча 19 августа 2023
МТК
19.08.2023, суббота, 18:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
1 : 0
Завершен
Кечкемет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол МТК - Кечкемет
86'
Замена
A. Szabó
️️️️
M. Leoni
Желтая карточка
D. Bobál
68'
61'
Замена
D. Zsótér
️️️️
B. Kiss
46'
Замена
К. Хорват
️️️️
K. Nagy
Замена
Z. Stieber
️️️️
D. Zsóri
46'
Желтая карточка
D. Zsóri
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
4
Dávid Bobál
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
10
István Bognár
ЦП
6
Михалы Ката
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
16
Levente Vágó
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
55
Krisztián Nagy
ЦП
57
Otto John
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
9
Rajmund Molnár
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Attila Grünwald
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
27
Donát Zsótér
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
3-4-3
1
Демжен
27
25
4
22
7
10
23
Тиам
18
7
6
Ката
3-4-3
20
15
22
Салаи
20
10
13
Шуходовски
55
16
7
9
57
18
Косновски
18
Косновски
7
7
7
7
20
4
4
20
55
11
Хорват
11
Хорват
55
10
27
27
10
Остались в запасе
МТК
Кечкемет
25
Gergő Rácz
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
9
Rajmund Molnár
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Attila Grünwald
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
11
Artúr Horváth
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
9
Rajmund Molnár
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Attila Grünwald
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча МТК - Кечкемет
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
Вашаш
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
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Кечкемет
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
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