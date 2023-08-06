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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Ференцварош
Фехервар - Ференцварош: обзор матча 06 августа 2023
Фехервар
06.08.2023, воскресенье, 18:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
3 : 5
Завершен
Ференцварош
44'
Л. Кастрати
53'
К. Кодро
57'
К. Кодро
13'
К. Лизтес
30'
К. Рамирес
63'
К. Закариассен
66'
Б. Варга
71'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Ференцварош
Желтая карточка
К. Кодро
90'
+4
82'
Замена
М. Кнустер
️️️️
А. Траоре
Замена
M. Katona
️️️️
С. Шен
79'
71'
ГОЛ! 3:5!
А. Траоре
Пас отдал
М. Абу Фани
Замена
М. Карамоко
️️️️
L. Houri
67'
66'
ГОЛ! 3:4!
Б. Варга
Пас отдал
М. Абу Фани
63'
ГОЛ! 3:3!
К. Закариассен
Пас отдал
М. Абу Фани
60'
Замена
Б. Варга
️️️️
О. Квабена
ГОЛ! 3:2!
К. Кодро
Пас отдал
Т. Кристенсен
57'
Замена
А. Чонгваи
️️️️
Б. Беше
56'
ГОЛ! 2:2!
К. Кодро
Пас отдал
Т. Кристенсен
53'
Желтая карточка
M. Zeke
50'
ГОЛ! 1:2!
Л. Кастрати
44'
30'
ГОЛ! 0:2!
К. Рамирес
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Лизтес
Пас отдал
О. Квабена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Фехервар
51
Roland Gergely
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
42
Эмил Роков
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
4-2-2-3
33
Беше
3
20
4
Шпандлер
10
Кристенсен
20
Флорес
17
Шен
10
Кастрати
19
Кодро
33
63
3-4-1-2
90
Дибус
3
Ммае
26
Сиссе
2
Рамирес
18
Зигер
88
Барат
16
Закариассен
25
Макрецкис
76
Лизтес
14
Траоре
18
Квабена
33
9
Карамоко
9
Карамоко
33
33
Беше
14
Чонгваи
14
Чонгваи
33
Беше
17
Шен
77
77
17
Шен
14
Траоре
5
Кнустер
5
Кнустер
14
Траоре
18
Квабена
19
Варга
19
Варга
18
Квабена
Остались в запасе
Фехервар
Ференцварош
51
Roland Gergely
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
42
Эмил Роков
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
10
Маркиньос
ЛВ
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
51
Roland Gergely
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
42
Эмил Роков
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Остались в запасе
10
Маркиньос
ЛВ
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Фехервар - Ференцварош
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
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