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ЦСКА - Ростов

09.08.2002, Пятница, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Россия. Премьер-лига, 19 тур ЦСКА - Ростсельмаш
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Ростов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
10 тур
27 мая, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Ростов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Ростов
12 тур
17 июня, среда 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
14 тур
18 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 1996
28 тур
19 сентября, четверг 00:00 Ростов 0:5 ЦСКА
11 тур
8 мая, среда 00:00 ЦСКА 4:2 Ростов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
4 тур
1 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Чемпионат России 1993
25 тур
27 августа, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Ростов
10 тур
6 мая, четверг 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
8 ноября, воскресенье 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Первый этап, 3 тур
10 сентября, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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