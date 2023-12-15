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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - Радник
Нови Пазар - Радник: обзор матча 15 декабря 2023
Нови Пазар
15.12.2023, пятница, 18:00
Сербия. Суперлига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Радник
9'
A. Cisse
39'
А. Льяич (П)
84'
I. Miličević
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нови Пазар - Радник
Замена
M. Momcilovic
️️️️
А. Льяич
87'
84'
ГОЛ! 2:1!
I. Miličević
Пас отдал
M. Vranjanin
Замена
С. Сума
️️️️
Н. Богдановски
82'
76'
Замена
S. Kocić
️️️️
V. Mitošević
69'
Замена
M. Gasic
️️️️
H. Hajdarević
Замена
E. Bruncevic
️️️️
J. Jo
63'
Замена
N. Milojević
️️️️
М. Щепович
63'
53'
Желтая карточка
M. Oreščanin
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Льяич
39'
ГОЛ! 1:0!
A. Cisse
Пас отдал
А. Льяич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
(К)
ВР
74
Омар Файед
ЦЗ
55
Emir Azemović
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
37
Mihailo Oreščanin
(К)
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
11
B. Duronjic
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
37
Sadick Abubakar
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Нови Пазар
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
14
Miljan Momcilovic
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
33
Ejike Opara
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
23
Andrija Milić
ЦП
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
3-2-1-4
1
74
Файед
55
27
Аннан
22
21
22
Льяич
9
13
44
Щепович
77
Богдановски
2-2-5
99
9
5
37
4
4
6
19
18
37
21
5
5
21
22
Льяич
14
14
22
Льяич
77
Богдановски
20
Сума
20
Сума
77
Богдановски
44
Щепович
38
38
44
Щепович
4
66
66
4
19
17
17
19
Остались в запасе
Нови Пазар
Радник
10
Mitar Ergelaš
ЦП
33
Ejike Opara
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Остались в запасе
10
Mitar Ergelaš
ЦП
33
Ejike Opara
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Статистика матча Нови Пазар - Радник
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
6
2
Офсайды
1
1
Количество передач
228
190
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
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