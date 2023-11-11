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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ИМТ Белград - Младост
ИМТ Белград - Младост: обзор матча 11 ноября 2023
ИМТ Белград
11.11.2023, суббота, 20:30
Сербия. Суперлига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Младост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ИМТ Белград - Младост
90'
Желтая карточка
F. Zunic
Замена
C. Shedrack
️️️️
L. Luković
77'
Замена
U. Stamenić
️️️️
А. Зуев
77'
Замена
N. Kodžić
️️️️
N. Glišić
74'
71'
Замена
V. Radivojević
️️️️
M. Mirić
Желтая карточка
Z. Lambulić
59'
58'
Желтая карточка
M. Joksimović
Замена
V. Živojinović
️️️️
N. Krstić
58'
39'
Желтая карточка
J. Tumbasević
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
22
Nikola Vukić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
45
Milos Luković
(К)
ЦФ
8
Luka Luković
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
35
Nikola Leković
(К)
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
8
Janko Tumbasević
ЦФ
70
Marko Mirić
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
ИМТ Белград
1
Bojan Vukmirović
ВР
12
Aleksandar Knežević
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
18
Gabriel Obekpa
ЦП
40
Uroš Stamenić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
14
Charles Shedrack
ЦФ
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
25
Jovan Ćirić
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
4-2-1-3
51
Гордич
7
93
22
23
22
27
17
Зуев
25
8
45
4-1-1-4
1
Стаменкович
30
35
12
18
17
33
Удовичич
9
Сремчевич
70
8
45
17
Зуев
40
40
17
Зуев
7
29
29
7
25
7
7
25
8
14
14
8
70
27
27
70
Остались в запасе
ИМТ Белград
Младост
1
Bojan Vukmirović
ВР
12
Aleksandar Knežević
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
18
Gabriel Obekpa
ЦП
Главный тренер
Небойша Яндрич
99
Zeljko Samčović
ВР
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
25
Jovan Ćirić
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
1
Bojan Vukmirović
ВР
12
Aleksandar Knežević
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
18
Gabriel Obekpa
ЦП
Остались в запасе
99
Zeljko Samčović
ВР
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
25
Jovan Ćirić
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча ИМТ Белград - Младост
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
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