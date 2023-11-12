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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Партизан - Чукарички
Партизан - Чукарички: обзор матча 12 ноября 2023
Партизан
12.11.2023, воскресенье, 21:00
Сербия. Суперлига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Чукарички
21'
М. Салданья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Чукарички
90'
+5
Замена
Л. Суботич
️️️️
Đ. Ivanović
Замена
К. Мениг
️️️️
Б. Натхо
80'
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Салданья
80'
Замена
А. Калулу
️️️️
К. Северина
71'
Желтая карточка
А. Шчекич
70'
Желтая карточка
Н. Николич
68'
Замена
А. Шчекич
️️️️
F. Kanoute
66'
Желтая карточка
М. Салданья
65'
Желтая карточка
А. Филипович
46'
40'
Желтая карточка
О. Враньеш
ГОЛ! 1:0!
М. Салданья
Пас отдал
Г. Жахид
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
(К)
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
6
F. Kanoute
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Чукарички
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
9
Đorđe Ivanović
ЦП
14
Боян Ковачевич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
24
Nenad Filipovic
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
44
Nemanja Tošić
(К)
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Партизан
41
Vanja Radulaški
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Чукарички
1
Filip Samurović
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Bojica Nikčević
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
3-1-3-3
1
Йованович
5
Антич
15
Маркович
6
Илич
17
Белич
6
Филипович
10
Натхо
11
Жахид
20
Салданья
34
Северина
6
1-3-5
22
Враньеш
9
14
Ковачевич
24
Станкович
72
44
14
31
Адетунджи
14
Ковач
6
19
Шчекич
19
Шчекич
6
34
Северина
15
Калулу
15
Калулу
34
Северина
10
Натхо
11
Мениг
11
Мениг
10
Натхо
20
Салданья
23
Николич
23
Николич
20
Салданья
9
15
Суботич
15
Суботич
9
Остались в запасе
Партизан
Чукарички
41
Vanja Radulaški
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
9
Самед Баждар
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
1
Filip Samurović
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Bojica Nikčević
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
41
Vanja Radulaški
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
9
Самед Баждар
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Samurović
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Bojica Nikčević
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Партизан - Чукарички
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Информация о матче
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