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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Чукарички - ТСЦ Бачка Топола
Чукарички - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 05 ноября 2023
Чукарички
05.11.2023, воскресенье, 17:30
Сербия. Суперлига, 14 тур
0 : 2
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
23'
А. Чиркович
83'
М. Цветкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чукарички - ТСЦ Бачка Топола
90'
+3
Замена
И. Милосавлевич
️️️️
И. Джаковац
Желтая карточка
С. Адетунджи
90'
+2
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Цветкович
79'
Замена
Г. Антонич
️️️️
Й. Калушич
79'
Замена
Н. Кувельич
️️️️
М. Радин
Желтая карточка
В. Роган
69'
Замена
Л. Сингх
️️️️
Đ. Ivanović
65'
46'
Замена
С. Йованович
️️️️
У. Милованович
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Чиркович
Пас отдал
Й. Калушич
Замена
I. Mame Ndiaye
️️️️
Л. Аджич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
5
Marko Docić
(К)
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
(К)
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
10
Милош Вулич
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Чукарички
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
33
Nemanja Belić
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
1-3-5
22
Враньеш
14
Ковачевич
9
9
Аджич
9
5
44
14
Ковач
45
3-2-3-1-1
30
Илич
44
Стойич
15
Калушич
35
Джорджевич
44
Цветкович
3
Петрович
10
Вулич
35
Джаковац
7
Радин
32
Чиркович
18
Милованович
9
11
Сингх
11
Сингх
9
9
Аджич
72
72
9
Аджич
15
Калушич
17
Антонич
17
Антонич
15
Калушич
35
Джаковац
19
Милосавлевич
19
Милосавлевич
35
Джаковац
7
Радин
33
Кувельич
33
Кувельич
7
Радин
18
Милованович
8
Йованович
8
Йованович
18
Милованович
Остались в запасе
Чукарички
ТСЦ Бачка Топола
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
33
Nemanja Belić
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
33
Nemanja Belić
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Чукарички - ТСЦ Бачка Топола
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Информация о матче
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