Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - Железничар
Явор - Железничар: обзор матча 07 октября 2023
Явор
07.10.2023, суббота, 19:00
Сербия. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Железничар
31'
T. Petrović
58'
S. Milošević
56'
Л. Романич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Явор - Железничар
83'
Замена
A. Lokosa
️️️️
Л. Романич
83'
Замена
S. Purtić
️️️️
A. Kovacevic
82'
Желтая карточка
A. Kovacevic
74'
Замена
Д. Крайсник
️️️️
A. Đorđević
Замена
E. Silva
️️️️
T. Petrović
72'
Замена
P. Gigic
️️️️
B. Loue
71'
ГОЛ! 2:1!
S. Milošević
58'
Замена
S. Milošević
️️️️
I. Tanko
57'
56'
ГОЛ! 1:1!
Л. Романич
Пас отдал
V. Stankovic
54'
Замена
L. Petrović
️️️️
D. Grgić
ГОЛ! 1:0!
T. Petrović
Пас отдал
B. Loue
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
31
Todor Petrović
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Железничар
25
Ognjen Lukić
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
14
Djordje Susnjar
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
11
Stefan Milošević
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
80
Zvonimir Petrović
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
37
Petar Gigic
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
10
Dušan Pantelić
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
29
Anthony Lokosa
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
3-2-3-2
98
15
Копитович
6
22
3
Милетич
2
31
9
18
12
Босич
27
2-3-1-4
25
33
44
21
14
25
9
Романич
17
6
5
14
9
11
11
9
31
19
19
31
27
37
37
27
25
24
24
25
21
22
22
21
14
15
Крайсник
15
Крайсник
14
9
Романич
29
29
9
Романич
90
Йованович
90
Йованович
Остались в запасе
Явор
Железничар
1
Lazar Raičević
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
80
Zvonimir Petrović
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
89
Mladen Živković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
10
Dušan Pantelić
ЦП
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
80
Zvonimir Petrović
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
Остались в запасе
89
Mladen Živković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
10
Dušan Pantelić
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Явор - Железничар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Новости команд
Все
Явор
Железничар
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
Пять клубов РПЛ хотят подписать сербского форварда
2025.01.07 10:28
«Ахмат» интересовался форвардом из топ-3 бомбардиров чемпионата Сербии
2025.01.06 11:15
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
2024.12.10 18:29
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
2024.12.10 18:29
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
Пять клубов РПЛ хотят подписать сербского форварда
2025.01.07 10:28
«Ахмат» интересовался форвардом из топ-3 бомбардиров чемпионата Сербии
2025.01.06 11:15
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
2024.05.03 23:11
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+