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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Раднички 1923
Железничар - Раднички 1923: обзор матча 01 октября 2023
Железничар
01.10.2023, воскресенье, 19:00
Сербия. Суперлига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Раднички 1923
7'
Ч. Жоффри
82'
K. Bevis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железничар - Раднички 1923
90'
+1
Замена
N. Tomić
️️️️
M. Ristic
85'
Замена
B. Milošević
️️️️
С. Чолович
Замена
B. Knežević
️️️️
I. Lakićević
85'
Замена
️️️️
A. Đorđević
85'
82'
ГОЛ! 0:2!
K. Bevis
77'
Желтая карточка
L. Zorić
Замена
️️️️
D. Pantelić
66'
Замена
A. Lokosa
️️️️
D. Susnjar
66'
Желтая карточка
V. Stankovic
59'
Замена
Д. Крайсник
️️️️
S. Purtić
57'
54'
Желтая карточка
L. Pecelj
38'
Желтая карточка
M. Ristic
Желтая карточка
S. Purtić
20'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Жоффри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
25
Ognjen Lukić
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
22
Stefan Purtić
ЦП
10
Dušan Pantelić
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
ЦП
14
Djordje Susnjar
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
71
Matija Gluščević
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
6
Andrija Radovanović
ЦП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
24
Luka Petrović
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Раднички 1923
45
Miloš Mladenović
ВР
18
Nikola Grbović
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
10
Kilian Bevis
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
9
Milan Vidakov
ЦФ
17
Henoc N'Gbesso
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
3-4-1-2
25
55
Гайич
44
33
22
25
14
10
9
Романич
6
14
3-4-3
26
71
29
20
3
55
Чолович
6
27
15
19
99
Жоффри
33
18
18
33
22
15
Крайсник
15
Крайсник
22
14
29
29
14
55
Чолович
13
13
55
Чолович
27
80
80
27
Остались в запасе
Железничар
Раднички 1923
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
24
Luka Petrović
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
Главный тренер
Предраг Роган
45
Miloš Mladenović
ВР
18
Nikola Grbović
ЦЗ
10
Kilian Bevis
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
9
Milan Vidakov
ЦФ
17
Henoc N'Gbesso
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
Остались в запасе
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
24
Luka Petrović
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
Остались в запасе
45
Miloš Mladenović
ВР
18
Nikola Grbović
ЦЗ
10
Kilian Bevis
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
9
Milan Vidakov
ЦФ
17
Henoc N'Gbesso
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Железничар - Раднички 1923
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
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Железничар
Раднички 1923
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
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2025.01.23 00:30
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3 января
1
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2025.01.07 10:28
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2024.05.03 23:11
2
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
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