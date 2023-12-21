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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички - Железничар
Раднички - Железничар: обзор матча 21 декабря 2023
Раднички
21.12.2023, четверг, 19:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Железничар
54'
S. Petrov
90+3'
M. Konatar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички - Железничар
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
M. Konatar
Замена
N. Vlajković
️️️️
L. Jovanović
90'
88'
Желтая карточка
M. Konatar
79'
Замена
Д. Крайсник
️️️️
B. Knežević
75'
Замена
D. Susnjar
️️️️
Л. Романич
75'
Замена
V. Trifunović
️️️️
I. Lakićević
Замена
S. Marjanović
️️️️
А. Месарович
75'
70'
Желтая карточка
D. Grgić
Замена
М. Скрбич
️️️️
Н. Белакович
61'
ГОЛ! 1:0!
S. Petrov
Пас отдал
Н. Белакович
54'
Желтая карточка
Н. Белакович
44'
Желтая карточка
V. Ilić
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
12
Драган Росич
(К)
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
21
Vanja Ilić
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
50
Lazar Jovanović
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
25
Dario Grgić
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
17
Evgen Pavlov
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Andreja Stojanović
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Железничар
25
Ognjen Lukić
ВР
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
3-3-1-3
12
Росич
3
66
55
21
77
27
Месарович
10
Белакович
23
9
50
4-3-1-2
89
33
55
Гайич
44
33
25
18
14
9
Романич
6
17
27
Месарович
10
10
27
Месарович
50
2
2
50
10
Белакович
25
Скрбич
25
Скрбич
10
Белакович
18
15
Крайсник
15
Крайсник
18
90
Йованович
90
Йованович
33
48
48
33
9
Романич
14
14
9
Романич
Остались в запасе
Раднички
Железничар
12
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Andreja Stojanović
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
25
Ognjen Lukić
ВР
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Andreja Stojanović
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Остались в запасе
25
Ognjen Lukić
ВР
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Раднички - Железничар
2
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
10
16
Офсайды
3
0
Количество передач
439
312
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
69
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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1
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2
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2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
Пять клубов РПЛ хотят подписать сербского форварда
2025.01.07 10:28
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2025.01.06 11:15
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
2024.05.03 23:11
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