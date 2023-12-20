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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Партизан - Црвена Звезда
Партизан - Црвена Звезда: обзор матча 20 декабря 2023
Партизан
20.12.2023, среда, 20:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Црвена Звезда
41'
Б. Натхо (П)
66'
М. Салданья
71'
Ш. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Црвена Звезда
Желтая карточка
А. Йованович
90'
+6
Желтая карточка
Н. Николич
90'
Замена
А. Шчекич
️️️️
М. Салданья
89'
89'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Х. Ин Бом
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Калулу
79'
71'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
О. Букари
Замена
К. Северина
️️️️
Б. Натхо
69'
ГОЛ! 2:0!
М. Салданья
Пас отдал
Г. Жахид
66'
46'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
С. Мияилович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Натхо
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
(К)
ЦЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
8
Матея Степанович
ОП
15
Альдо Калулу
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
20
Матеус Салданья
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
15
Александар Драгович
(К)
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
14
Осман Букари
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Црвена Звезда
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
22
Лазар Николич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
11
N. Knezevic
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
3-2-3-2
1
Йованович
5
Антич
6
Илич
15
Маркович
17
Белич
8
Степанович
15
Калулу
10
Натхо
11
Жахид
2
Стойкович
20
Салданья
4-2-3-1
18
Глазер
18
Неделькович
25
Спайич
15
Драгович
23
Родич
16
Ин Бом
22
Мияилович
14
Букари
10
Катай
99
Олаинка
11
Миятович
20
Салданья
19
Шчекич
19
Шчекич
20
Салданья
10
Натхо
34
Северина
34
Северина
10
Натхо
15
Калулу
23
Николич
23
Николич
15
Калулу
22
Мияилович
8
Канга
8
Канга
22
Мияилович
16
Ин Бом
11
Крассо
11
Крассо
16
Ин Бом
Остались в запасе
Партизан
Црвена Звезда
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
11
N. Knezevic
ЦФ
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Остались в запасе
11
N. Knezevic
ЦФ
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Партизан - Црвена Звезда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Ненад Минакович
Стадион:
Партизан
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