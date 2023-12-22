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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Чукарички - Младост
Чукарички - Младост: обзор матча 22 декабря 2023
Чукарички
22.12.2023, пятница, 16:00
Сербия. Суперлига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Младост
7'
I. Mame Ndiaye
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чукарички - Младост
Замена
Л. Сингх
️️️️
Л. Аджич
82'
Замена
A. Janković
️️️️
Đ. Ivanović
74'
70'
Замена
V. Radivojević
️️️️
J. Tumbasević
65'
Желтая карточка
J. Tumbasević
46'
Замена
F. Zunic
️️️️
M. Mirić
15'
Красная карточка
N. Ćirković
ГОЛ! 1:0!
I. Mame Ndiaye
Пас отдал
Л. Аджич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
(К)
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Janko Tumbasević
ЦФ
70
Marko Mirić
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Чукарички
81
Vladan Čarapić
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
70
Стефан Томович
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
1-4-5
33
Йованович
14
Ковачевич
9
9
Аджич
7
45
33
9
14
Ковач
14
4-1-1-4
1
Стаменкович
35
4
12
30
17
33
Удовичич
45
9
Сремчевич
70
8
9
Аджич
11
Сингх
11
Сингх
9
Аджич
9
40
40
9
70
18
18
70
8
27
27
8
Остались в запасе
Чукарички
Младост
81
Vladan Čarapić
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
70
Стефан Томович
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
99
Zeljko Samčović
ВР
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
81
Vladan Čarapić
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
70
Стефан Томович
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
Остались в запасе
99
Zeljko Samčović
ВР
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча Чукарички - Младост
1
1
Всего ударов по воротам
31
1
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
16
10
Офсайды
1
2
Количество передач
605
276
Сейвы
0
9
Точность передач %
90
69
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
13
0
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
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