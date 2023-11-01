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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Црвена Звезда - ТСЦ Бачка Топола
Црвена Звезда - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 01 ноября 2023
Црвена Звезда
01.11.2023, среда, 21:00
Сербия. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
84'
А. Катай
90+1'
И. Джаковац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - ТСЦ Бачка Топола
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Джаковац
Пас отдал
У. Милованович
Желтая карточка
А. Драгович
89'
87'
Замена
Б. Шош
️️️️
Й. Влалукин
ГОЛ! 1:0!
А. Катай
84'
77'
Замена
У. Милованович
️️️️
С. Йованович
77'
Замена
И. Джаковац
️️️️
А. Чиркович
Замена
А. Катай
️️️️
М. Иванич
74'
66'
Замена
М. Вулич
️️️️
П. Станич
Замена
Ж. Крассо
️️️️
М. Стаменич
66'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
П. Олаинка
66'
49'
Желтая карточка
М. Джорджевич
Желтая карточка
М. Иванич
30'
23'
Желтая карточка
Й. Калушич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Александар Драгович
(К)
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
17
Горан Антонич
(К)
ЦЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
7
Милан Радин
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
14
Петар Станич
АП
8
Саша Йованович
ПВ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
35
Ифет Джаковац
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
4-2-3-1
18
Глазер
23
Родич
34
Джига
15
Драгович
18
Неделькович
6
Стаменич
16
Ин Бом
37
Лучич
4
Иванич
14
Букари
99
Олаинка
3-2-2-3
1
Шимич
35
Джорджевич
17
Антонич
15
Калушич
77
Влалукин
3
Петрович
7
Радин
33
Кувельич
8
Йованович
14
Станич
32
Чиркович
4
Иванич
10
Катай
10
Катай
4
Иванич
6
Стаменич
11
Крассо
11
Крассо
6
Стаменич
99
Олаинка
27
Ндиайе
27
Ндиайе
99
Олаинка
32
Чиркович
35
Джаковац
35
Джаковац
32
Чиркович
14
Станич
10
Вулич
10
Вулич
14
Станич
77
Влалукин
88
Шош
88
Шош
77
Влалукин
8
Йованович
18
Милованович
18
Милованович
8
Йованович
Остались в запасе
Црвена Звезда
ТСЦ Бачка Топола
1
Зоран Попович
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
11
Йован Миятович
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
30
Велько Илич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
11
Йован Миятович
ПВ
Остались в запасе
30
Велько Илич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Црвена Звезда - ТСЦ Бачка Топола
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Информация о матче
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