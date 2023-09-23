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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - Явор
Войводина - Явор: обзор матча 23 сентября 2023
Войводина
23.09.2023, суббота, 20:00
Сербия. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Явор
90+4'
С. Вукич
90+9'
A. Kajević (П)
30'
I. Tanko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Явор
ГОЛ с пенальти! 2:1!
A. Kajević
90'
+9
ГОЛ! 1:1!
С. Вукич
Пас отдал
А. Радулович
90'
+4
87'
Замена
D. Dolmagić
️️️️
B. Loue
80'
Замена
Л. Раткович
️️️️
I. Tanko
Замена
А. Вуканович
️️️️
Ф. Малбашич
79'
Замена
A. Kajević
️️️️
L. Rosic
79'
76'
Замена
Н. Милетич
️️️️
S. Milošević
76'
Замена
E. Silva
️️️️
T. Petrović
72'
Желтая карточка
S. Milošević
Желтая карточка
М. Лазаревич
62'
Замена
N. Campbell
️️️️
Д. Зукич
46'
Замена
С. Вукич
️️️️
М. Иванович
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
I. Tanko
Пас отдал
L. Gojković
Желтая карточка
R. Milosavljevic
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
29
Филип Малбашич
ПВ
10
Деян Зукич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
31
Todor Petrović
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Войводина
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
47
Михайло Бутракович
ЦП
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
37
Petar Gigic
ЦФ
3-2-1-4
25
Царевич
5
Црномаркович
33
33
Букинац
25
22
29
Малбашич
10
Зукич
9
Иванович
50
Лазаревич
49
Радулович
3-2-3-2
98
22
11
2
15
Копитович
6
31
9
18
12
Босич
27
9
Иванович
9
Вукич
9
Вукич
9
Иванович
29
Малбашич
9
Вуканович
9
Вуканович
29
Малбашич
10
Зукич
11
11
10
Зукич
33
10
10
33
11
3
Милетич
3
Милетич
11
27
13
13
27
31
19
19
31
9
27
Раткович
27
Раткович
9
Остались в запасе
Войводина
Явор
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
47
Михайло Бутракович
ЦП
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
1
Lazar Raičević
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
37
Petar Gigic
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
47
Михайло Бутракович
ЦП
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
29
Jovan Goronjić
ЦП
37
Petar Gigic
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Войводина - Явор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
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