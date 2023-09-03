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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ИМТ Белград - Партизан
ИМТ Белград - Партизан: обзор матча 03 сентября 2023
ИМТ Белград
03.09.2023, воскресенье, 21:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Партизан
5'
N. Vukić
56'
N. Kodžić
70'
М. Салданья
90'
Б. Натхо (П)
90+5'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ИМТ Белград - Партизан
Желтая карточка
M. Delević
90'
+7
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Н. Николич
Пас отдал
М. Салданья
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Натхо
Замена
M. Delević
️️️️
L. Luković
84'
Замена
S. Stefanovic
️️️️
N. Vukić
84'
78'
Замена
Г. Жахид
️️️️
К. Северина
75'
Желтая карточка
А. Стойкович
74'
Замена
Н. Николич
️️️️
К. Мениг
Желтая карточка
C. Shedrack
73'
70'
ГОЛ! 2:1!
М. Салданья
Пас отдал
К. Белич
Замена
C. Shedrack
️️️️
V. Kijevčanin
69'
Желтая карточка
L. Luković
66'
65'
Желтая карточка
К. Мениг
Замена
U. Stamenić
️️️️
N. Kodžić
63'
58'
Замена
Б. Натхо
️️️️
F. Kanoute
ГОЛ! 2:0!
N. Kodžić
Пас отдал
V. Radočaj
56'
53'
Желтая карточка
М. Салданья
ГОЛ! 1:0!
N. Vukić
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
27
Vladimir Radočaj
ЦП
22
Nikola Vukić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
8
Luka Luković
ЦФ
45
Milos Luković
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
15
Альдо Калулу
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
23
Milan Delević
ЦЗ
8
Stefan Stefanovic
ЦП
33
Stefan Nikolić
ЦП
40
Uroš Stamenić
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
14
Charles Shedrack
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
4-4-2
51
Гордич
7
93
22
4
27
29
5
22
45
8
3-1-1-1-4
1
Йованович
15
Маркович
6
Илич
5
Антич
17
Белич
15
Калулу
11
Мениг
20
Салданья
34
Северина
6
2
Стойкович
8
23
23
8
22
8
8
22
29
40
40
29
5
14
14
5
6
10
Натхо
10
Натхо
6
34
Северина
11
Жахид
11
Жахид
34
Северина
11
Мениг
23
Николич
23
Николич
11
Мениг
Остались в запасе
ИМТ Белград
Партизан
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
33
Stefan Nikolić
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
33
Stefan Nikolić
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча ИМТ Белград - Партизан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
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