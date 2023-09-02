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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - Раднички 1923
Войводина - Раднички 1923: обзор матча 02 сентября 2023
Войводина
02.09.2023, суббота, 22:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Раднички 1923
51'
Ф. Малбашич
82'
Д. Болинжи (П)
7'
М. Видосавлевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Раднички 1923
89'
Замена
M. Gluščević
️️️️
M. Ristic
Замена
М. Иванович
️️️️
Ф. Малбашич
84'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Болинжи
82'
Замена
M. Índio
️️️️
Г. Гиорбелидзе
67'
63'
Замена
N. Grbović
️️️️
М. Видосавлевич
ГОЛ! 1:1!
Ф. Малбашич
51'
Замена
Д. Болинжи
️️️️
С. Вукич
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Видосавлевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
72
Урош Николич
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
14
Slobodan Simović
ЦЗ
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
4
Nikola Milicic
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
15
Milan Mitrović
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
Войводина
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Раднички 1923
45
Miloš Mladenović
ВР
79
David Spasojević
ВР
32
Bojan Adžić
ЦЗ
18
Nikola Grbović
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
22
Aleksandar Petrović
ЦФ
2-1-3-4
25
Царевич
33
5
Црномаркович
72
Николич
15
Гиорбелидзе
27
Чумич
29
Малбашич
50
Лазаревич
10
Зукич
49
Радулович
9
Вукич
4-2-4
26
29
20
4
14
27
3
21
55
Видосавлевич
9
15
15
Гиорбелидзе
25
25
15
Гиорбелидзе
29
Малбашич
9
Иванович
9
Иванович
29
Малбашич
9
Вукич
19
Болинжи
19
Болинжи
9
Вукич
55
Видосавлевич
18
18
55
Видосавлевич
27
71
71
27
Остались в запасе
Войводина
Раднички 1923
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
45
Miloš Mladenović
ВР
79
David Spasojević
ВР
32
Bojan Adžić
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
22
Aleksandar Petrović
ЦФ
Остались в запасе
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
Остались в запасе
45
Miloš Mladenović
ВР
79
David Spasojević
ВР
32
Bojan Adžić
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
22
Aleksandar Petrović
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Войводина - Раднички 1923
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
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