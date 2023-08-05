Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - Нови Пазар
Явор - Нови Пазар: обзор матча 05 августа 2023
Явор
05.08.2023, суббота, 19:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Нови Пазар
13'
P. Gigic
51'
N. Campbell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Явор - Нови Пазар
Желтая карточка
Р. Босич
90'
+5
Замена
Р. Босич
️️️️
I. Tanko
86'
80'
Желтая карточка
Ф. Сирьяк
Замена
Б. Копитович
️️️️
N. Campbell
79'
74'
Замена
S. Jovanović
️️️️
M. Momcilovic
71'
Желтая карточка
N. Karaklajić
Желтая карточка
Л. Раткович
67'
Замена
Л. Раткович
️️️️
P. Gigic
62'
56'
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
M. Ergelaš
56'
Замена
N. Karaklajić
️️️️
Э. Аннан
ГОЛ! 2:0!
N. Campbell
Пас отдал
P. Gigic
51'
46'
Желтая карточка
N. Andrić
46'
Замена
N. Andrić
️️️️
R. Floro
Желтая карточка
D. Dolmagić
27'
ГОЛ! 1:0!
P. Gigic
Пас отдал
Н. Милетич
13'
5'
Желтая карточка
Э. Аннан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
9
Ibrahim Tanko
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
11
Norman Campbell
ЦФ
37
Petar Gigic
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
23
Dragan Bojat
ЦП
22
Uroš Lazić
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
24
Rafael Floro
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
5
Stefan Tešić
ЦЗ
20
Aleksa Radonjić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
12
Радивой Босич
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
Нови Пазар
25
Lazar Slavković
ВР
30
Bakir Brajlović
ВР
7
Nikola Andrić
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
4-4-2
98
3
Милетич
22
3
13
9
19
19
18
37
11
3-4-3
1
55
27
Аннан
15
22
14
10
23
91
22
24
11
15
Копитович
15
Копитович
11
9
12
Босич
12
Босич
9
37
27
Раткович
27
Раткович
37
24
7
7
24
10
8
Сирьяк
8
Сирьяк
10
14
9
9
14
27
Аннан
9
9
27
Аннан
Остались в запасе
Явор
Нови Пазар
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
5
Stefan Tešić
ЦЗ
20
Aleksa Radonjić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
25
Lazar Slavković
ВР
30
Bakir Brajlović
ВР
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
5
Stefan Tešić
ЦЗ
20
Aleksa Radonjić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
Остались в запасе
25
Lazar Slavković
ВР
30
Bakir Brajlović
ВР
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча Явор - Нови Пазар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Новости команд
Все
Явор
Нови Пазар
Клуб РПЛ отправил сенегальского хавбека в чемпионат Сербии
31 июля
Российский хавбек оформил «1+1» в матче чемпионата Сербии
20 апреля
1
«Нови Пазар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 7.50
2025.07.23 10:23
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
2024.12.10 18:29
Отказавшийся переходить в «Спартак» Льяич стал профессиональным баскетболистом
2024.11.10 10:45
2
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
2024.12.10 18:29
Клуб РПЛ отправил сенегальского хавбека в чемпионат Сербии
31 июля
Российский хавбек оформил «1+1» в матче чемпионата Сербии
20 апреля
1
«Нови Пазар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 7.50
2025.07.23 10:23
Отказавшийся переходить в «Спартак» Льяич стал профессиональным баскетболистом
2024.11.10 10:45
2
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
2024.02.10 18:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+