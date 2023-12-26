«Сокол» арендовал защитника «Спартака»
В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»
Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
«Сокол» арендовал защитника «Спартака»
Защитник «Сокола» рассказал, как давал Соболеву деньги на еду во время выступлений в «Томи»
Ивахнов ушел из «Факела» в Первую лигу
Аутсайдер Первой лиги «Сокол» близок к назначению иностранного тренера – у него пять трофеев
Бояринцев высказался об отставке из «Сокола»
В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»
Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»