СКА-Хабаровск

«Сокол» арендовал защитника «Спартака»
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
Защитник «Сокола» рассказал, как давал Соболеву деньги на еду во время выступлений в «Томи»
Ивахнов ушел из «Факела» в Первую лигу
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
Григорян назвал российский клуб, который он предал
Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»
Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»
«Сокол» арендовал защитника «Спартака»
Защитник «Сокола» рассказал, как давал Соболеву деньги на еду во время выступлений в «Томи»
Ивахнов ушел из «Факела» в Первую лигу
Аутсайдер Первой лиги «Сокол» близок к назначению иностранного тренера – у него пять трофеев
Бояринцев высказался об отставке из «Сокола»