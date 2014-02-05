СКА-Хабаровск

Экс-форвард «Ростова» и «Динамо» закончил карьеру в 36 лет
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Торпедо» (2:0)
Трансферы Рыбчинского и Куликова из «Локомотива» в «Торпедо» сорвались
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Куликов и Рыбчинский могут перейти из «Локомотива» в «Торпедо» бесплатно
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
Григорян назвал российский клуб, который он предал
Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»
Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»
Экс-форвард «Ростова» и «Динамо» закончил карьеру в 36 лет
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Торпедо» (2:0)
Трансферы Рыбчинского и Куликова из «Локомотива» в «Торпедо» сорвались
Куликов и Рыбчинский могут перейти из «Локомотива» в «Торпедо» бесплатно
«Торпедо» близко к подписанию двух игроков «Локомотива»