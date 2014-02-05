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9 февраля, 17:17
2
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1
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22 ноября 2023, 11:00
5
Экс-форвард «Ростова» и «Динамо» закончил карьеру в 36 лет
9 февраля, 17:17
2
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Торпедо» (2:0)
8 февраля, 11:58
1
Трансферы Рыбчинского и Куликова из «Локомотива» в «Торпедо» сорвались
6 февраля, 15:29
2
Куликов и Рыбчинский могут перейти из «Локомотива» в «Торпедо» бесплатно
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СКА-Хабаровск - Торпедо - 18 марта 2024

СКА-Хабаровск
18.03.2024, понедельник, 00:00
Россия. Первая лига, 23 тур
- : -
Не начался
Торпедо
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча СКА-Хабаровск - Торпедо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Россия. Первая лига, 21 тур
Кубань
- : -
02.03.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Ленинградец
- : -
02.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 21 тур
Сокол
- : -
02.03.2024
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
- : -
03.03.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
- : -
03.03.2024
Алания
Россия. Первая лига, 21 тур
Кубань
- : -
02.03.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Ленинградец
- : -
02.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 21 тур
Сокол
- : -
02.03.2024
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
- : -
03.03.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
- : -
03.03.2024
Алания
Россия
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