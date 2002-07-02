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Торпедо - Ростов

02.07.2002, Вторник, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 13 тур Торпедо - Ростсельмаш
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Ростов 5:2 Торпедо
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ростов
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
Чемпионат России 1999
26 тур
2 октября, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Ростов
12 тур
23 июня, среда 00:00 Ростов 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Ростов
14 тур
24 июня, среда 00:00 Ростов 2:3 Торпедо
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Ростов
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Торпедо
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Ростов
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1993
19 тур
9 июля, пятница 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
3 тур
20 марта, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Ростов 2:1 Торпедо
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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