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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - КАМАЗ
Родина - КАМАЗ: обзор матча 02 октября 2023
Родина
02.10.2023, понедельник, 16:00
Россия. Первая лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
62'
В. Самко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - КАМАЗ
89'
Желтая карточка
А. Гюрджан
Замена
А. Воропаев
️️️️
И. Насыров
79'
Замена
К. Шильцов
️️️️
А. Калмыков
79'
78'
Желтая карточка
А. Гаглоев
75'
Желтая карточка
Р. Куль
70'
Замена
Р. Куль
️️️️
Д. Таликин
70'
Замена
Г. Борисенко
️️️️
И. Бадртдинов
68'
Желтая карточка
В. Пальцев
Замена
М. Турищев
️️️️
И. Тимошенко
63'
ГОЛ! 1:0!
В. Самко
62'
Замена
В. Самко
️️️️
С. Бакаев
59'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
51'
Замена
У. Ната
️️️️
О. Дмитриев
46'
10'
Замена
А. Гюрджан
️️️️
А. Полюткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
33
Уэсли Ната
АП
7
Константин Шильцов
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
70
Руслан Мамишов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Шакеров
77
Насыров
55
Крижан
24
Клещенко
88
Сокол
6
Фищенко
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
17
Бакаев
99
Тимошенко
90
Калмыков
3-1-4-1-1
31
Анисимов
4
Абрамов
17
Пальцев
20
Полюткин
21
Горелов
42
Кириллов
7
Аюкин
97
Таликин
11
Гаглоев
19
Бадртдинов
11
Укомский
77
Насыров
36
Воропаев
36
Воропаев
77
Насыров
34
Дмитриев
33
Ната
33
Ната
34
Дмитриев
90
Калмыков
7
Шильцов
7
Шильцов
90
Калмыков
17
Бакаев
70
Самко
70
Самко
17
Бакаев
99
Тимошенко
90
Турищев
90
Турищев
99
Тимошенко
20
Полюткин
22
Гюрджан
22
Гюрджан
20
Полюткин
97
Таликин
78
Куль
78
Куль
97
Таликин
19
Бадртдинов
90
Борисенко
90
Борисенко
19
Бадртдинов
Остались в запасе
Родина
КАМАЗ
93
Алексей Городовой
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
70
Руслан Мамишов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
70
Руслан Мамишов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Родина - КАМАЗ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Владивосток)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Константин Юданов (Москва)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
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