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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Нефтехимик
Акрон - Нефтехимик: обзор матча 23 сентября 2023
Акрон
23.09.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Нефтехимик
90'
Желтая карточка
М. Першин
Желтая карточка
Б. Димоски
85'
85'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Котик
85'
Замена
М. Першин
️️️️
Д. Кокоев
70'
Замена
Д. Липовой
️️️️
С. Джамилов
Замена
В. Азаров
️️️️
Е. Песегов
68'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Понсе
66'
Замена
А. Погосов
️️️️
С. Макаров
66'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Килин
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
59
Руслан Барт
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Волков
15
Данилкин
26
Анджелкович
19
Бокоев
4
Савичев
6
Макаров
7
Песегов
27
Чудин
23
Данилин
18
Килин
9
Понсе
4-1-3-1-1
1
Голубев
21
Бердников
16
Шоркин
5
Зорин
17
Котов
16
Денисов
2
Ситдиков
17
Кокоев
73
Петров
7
Джамилов
9
Котик
6
Макаров
24
Погосов
24
Погосов
6
Макаров
18
Килин
11
Апеков
11
Апеков
18
Килин
9
Понсе
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Понсе
7
Песегов
99
Азаров
99
Азаров
7
Песегов
9
Котик
99
Емельянов
99
Емельянов
9
Котик
7
Джамилов
9
Липовой
9
Липовой
7
Джамилов
17
Кокоев
9
Першин
9
Першин
17
Кокоев
Остались в запасе
Акрон
Нефтехимик
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
59
Руслан Барт
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
1
Сергей Ещенко
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
59
Руслан Барт
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Акрон - Нефтехимик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
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