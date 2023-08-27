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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Шинник
Динамо Мх - Шинник: обзор матча 27 августа 2023
Динамо Мх
27.08.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
64'
С. Абдуллахи
72'
Д. Самойлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Шинник
Замена
А. Зайнивов
️️️️
Н. Глушков
89'
86'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Самойлов
Замена
Т. Сундуков
️️️️
С. Кагермазов
81'
Замена
️️️️
С. Абдуллахи
81'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
М. Храмцов
81'
Желтая карточка
З. Юсупов
76'
75'
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Самсонов
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Самойлов
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
Р. Магомедов
71'
ГОЛ! 1:0!
С. Абдуллахи
64'
59'
Желтая карточка
Д. Шадринцев
54'
Желтая карточка
Д. Гузь
Желтая карточка
С. Кагермазов
38'
Желтая карточка
Р. Магомедов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Илья Рубцов
ЦФ
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
97
Артем Малахов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
3-3-2-2
1
Волк
5
Ковачевич
13
Кагермазов
34
Храмцов
99
Алибеков
17
Абдуллахи
4
Шумахов
47
Глушков
22
Юсупов
9
Магомедов
17
Касинтура
3-1-4-2
56
Довбня
17
Валиахметов
15
Шадринцев
53
Котин
38
Алейников
32
Соколов
8
Самсонов
15
Самойлов
5
Зинков
55
Гузь
13
Рубцов
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
9
Магомедов
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
9
Магомедов
34
Храмцов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
34
Храмцов
47
Глушков
20
Зайнивов
20
Зайнивов
47
Глушков
8
Самсонов
77
Гащенков
77
Гащенков
8
Самсонов
15
Самойлов
16
Ставпец
16
Ставпец
15
Самойлов
Остались в запасе
Динамо Мх
Шинник
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
97
Артем Малахов
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
97
Артем Малахов
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Статистика матча Динамо Мх - Шинник
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Стадион:
Анжи-Арена
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