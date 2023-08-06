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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Алания
Акрон - Алания: обзор матча 06 августа 2023
Акрон
06.08.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Алания
20'
А. Эльдарушев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Алания
Замена
Д. Ходжаниязов
️️️️
Н. Анджелкович
82'
82'
Замена
А. Хабалов
️️️️
А. Бутаев
76'
Желтая карточка
Д. Караев
73'
Замена
Д. Караев
️️️️
И. Машуков
73'
Замена
С. Мельников
️️️️
З. Тарба
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Килин
68'
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Эльдарушев
68'
Замена
К. Данилин
️️️️
В. Галкин
60'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
Е. Песегов
60'
46'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
В. Царукян
46'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Цараев
ГОЛ! 1:0!
А. Эльдарушев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
80
Валерий Царукян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Волков
23
Димоски
15
Данилкин
26
Анджелкович
4
Савичев
6
Макаров
27
Чудин
7
Песегов
90
Галкин
18
Килин
11
Эльдарушев
4-1-1-3-1
25
Солдатенко
30
Шавлохов
19
Бутаев
5
Багаев
4
Качмазов
15
Цаллагов
6
Тарба
22
Цараев
80
Царукян
99
Гиоргобиани
14
Машуков
26
Анджелкович
5
Ходжаниязов
5
Ходжаниязов
26
Анджелкович
7
Песегов
2
Хубаев
2
Хубаев
7
Песегов
18
Килин
11
Апеков
11
Апеков
18
Килин
90
Галкин
23
Данилин
23
Данилин
90
Галкин
11
Эльдарушев
9
Понсе
9
Понсе
11
Эльдарушев
19
Бутаев
15
Хабалов
15
Хабалов
19
Бутаев
80
Царукян
10
Кобесов
10
Кобесов
80
Царукян
6
Тарба
21
Мельников
21
Мельников
6
Тарба
22
Цараев
7
Гурциев
7
Гурциев
22
Цараев
14
Машуков
10
Караев
10
Караев
14
Машуков
Остались в запасе
Акрон
Алания
31
Дмитрий Нагаев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
99
Максим Палиенко
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
99
Максим Палиенко
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Акрон - Алания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Ян Марушко (Самара)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Кристалл
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