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Ротор - Торпедо

04.05.2002, Суббота, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Россия. Премьер-лига, 10 тур Ротор - Торпедо
Чемпионат России 2001
26 тур
1 октября, понедельник 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Ротор 1:1 Торпедо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Торпедо 2:0 Ротор
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Ротор 0:2 Торпедо
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ротор
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Торпедо
15 тур
1 июля, среда 00:00 Торпедо 2:2 Ротор
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ротор 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:2 Торпедо
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Торпедо 3:0 Ротор
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Ротор 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1993
31 тур
9 октября, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ротор
16 тур
21 июня, понедельник 00:00 Ротор 2:2 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
Первый этап, 1 тур
18 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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