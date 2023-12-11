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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Берое - Этыр
Берое - Этыр: обзор матча 11 декабря 2023
Берое
11.12.2023, понедельник, 18:30
Болгария. Первая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Этыр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Берое - Этыр
89'
Замена
M. Nikolov
️️️️
C. Boukholda
88'
Замена
D. Bakalov
️️️️
G. Aleksandrov
88'
Замена
L. Knežević
️️️️
I. Dimitrov
Желтая карточка
V. Valkov
81'
76'
Красная карточка
K. Stanev
Желтая карточка
S. Pachame
74'
Замена
S. Pachame
️️️️
S. Emilov Gavrilov
73'
Замена
J. Govea
️️️️
E. Espinoza
73'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
14
Edwin Laszo
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
9
Сантьяго Годой
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
11
Georgi Angelov
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
23
Moses Enokela Candidus
ЦП
25
Krum Stoyanov
ЦФ
14
I. Dimitrov
ЦФ
Берое
23
Dimitar Altanov
ВР
33
Jordi Govea
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
99
Mike Cevallos
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
Этыр
1
Alessandro Guarnone
ВР
77
Martin Nikolov
ЦЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
32
Oussama Alou
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
10
Lovre Knežević
ЦП
6
P. Dimov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
2-2-5
23
14
21
14
24
91
4
32
10
9
Годой
3-5-2
99
70
4
26
11
17
8
23
14
14
25
24
5
5
24
21
33
33
21
17
77
77
17
4
70
70
4
14
10
10
14
Остались в запасе
Берое
Этыр
23
Dimitar Altanov
ВР
99
Mike Cevallos
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
1
Alessandro Guarnone
ВР
32
Oussama Alou
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
97
Владислав Найденов
ЛВ
6
P. Dimov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
Остались в запасе
23
Dimitar Altanov
ВР
99
Mike Cevallos
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
19
Vasilev Vasil
ЦФ
Остались в запасе
1
Alessandro Guarnone
ВР
32
Oussama Alou
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
97
Владислав Найденов
ЛВ
6
P. Dimov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Статистика матча Берое - Этыр
2
1
Всего ударов по воротам
15
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
5
6
Сейвы
1
3
Удары мимо ворот
7
3
Матчи команд
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Информация о матче
Главный судья:
Никола Попов
(София)
Стадион:
Beroe Stadium, Stara Zagora
Новости команд
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Берое
Этыр
Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
2023.01.21 14:19
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
Товарищеский матч. «Рубин» победил 11-ю команду чемпионата Болгарии
2023.01.21 14:19
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
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