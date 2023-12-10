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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев - Хебар
Ботев - Хебар: обзор матча 10 декабря 2023
Ботев
10.12.2023, воскресенье, 16:00
Болгария. Первая лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Хебар
57'
A. Perera Calderón
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев - Хебар
90'
+3
Желтая карточка
C. Ohene
90'
+2
Желтая карточка
B. Bojurkin
Замена
L. Baltanov
️️️️
И. Попов
90'
+2
Замена
N. Minkov
️️️️
S. Akere
90'
83'
Замена
B. Bojurkin
️️️️
O. Zbun
64'
Замена
M. Canadi
️️️️
A. Kabov
ГОЛ! 1:0!
A. Perera Calderón
Пас отдал
И. Попов
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
13
Хидает Ханкич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
7
G. Valchev
ЦФ
10
Angel Bastunov
ЦФ
11
Atanas Kabov
ЦФ
9
Georgi Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
44
Kostadin Tatarov
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
2-5-4
38
Балояннис
79
Чернев
6
Нади
6
Карабелев
57
71
Попов
20
99
13
Ханкич
10
Секулич
11
3-3-4
38
Игонен
13
33
27
Мазань
7
8
84
9
11
10
7
71
Попов
30
30
71
Попов
57
17
17
57
7
3
3
7
11
8
8
11
Остались в запасе
Ботев
Хебар
44
Kostadin Tatarov
ЦЗ
22
Daniel Kajzer
ВР
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
8
Krasian Kolev
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
8
Bozidar Pencev
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
44
Kostadin Tatarov
ЦЗ
22
Daniel Kajzer
ВР
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
8
Krasian Kolev
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Остались в запасе
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
8
Bozidar Pencev
ЦП
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Ботев - Хебар
2
Всего ударов по воротам
4
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
4
2
Сейвы
3
5
Удары мимо ворот
1
1
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Информация о матче
Главный судья:
Georgi Ginchev, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Plovdiv
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