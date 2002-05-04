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Ростов - Локомотив

04.05.2002, Суббота, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростсельмаш Россия. Премьер-лига, 10 тур Ростсельмаш - Локомотив
Чемпионат России 2001
30 тур
4 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
13 тур
18 июня, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1993
26 тур
31 августа, вторник 00:00 Локомотив 5:2 Ростов
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 7 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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