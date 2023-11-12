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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Левски - Ботев
Левски - Ботев: обзор матча 12 ноября 2023
Левски
12.11.2023, воскресенье, 16:30
Болгария. Первая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Ботев
19'
Цунами
59'
A. Baroan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левски - Ботев
Желтая карточка
Д. Петрис
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Д. Мертенс
90'
+5
Замена
Й. Тамм
️️️️
Я. Карабелев
90'
+1
Замена
Д. Мертенс
️️️️
И. Попов
83'
Желтая карточка
И. Попов
Замена
К. Димитров
️️️️
Цунами
83'
71'
Желтая карточка
К. Балояннис
Замена
Рикардиньо
️️️️
A. Ivanov Mitkov
69'
59'
ГОЛ! 1:1!
A. Baroan
Пас отдал
И. Попов
Замена
И. Стефанов
️️️️
М. Петков
56'
ГОЛ! 1:0!
Цунами
Пас отдал
М. Петков
19'
12'
Желтая карточка
A. Perera Calderón
Желтая карточка
Х. Кордоба
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
6
Цунами
ЛЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
8
Андриан Краев
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
7
Роналдо
ЦФ
Ботев
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
6
Янис Карабелев
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
13
Хидает Ханкич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
16
Дилан Мертенс
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Андреев
6
Цунами
33
Кордоба
55
37
Дарлан
8
Краев
2
Петрис
10
97
88
Петков
7
Роналдо
3-4-4
79
Чернев
19
Конте
38
Балояннис
20
57
71
Попов
6
Карабелев
13
Ханкич
11
17
99
6
Цунами
50
Димитров
50
Димитров
6
Цунами
88
Петков
13
Стефанов
13
Стефанов
88
Петков
10
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
10
6
Карабелев
5
Тамм
5
Тамм
6
Карабелев
71
Попов
16
Мертенс
16
Мертенс
71
Попов
Остались в запасе
Левски
Ботев
13
Николай Михайлов
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
16
Preslav Bachev
ЦФ
22
Daniel Kajzer
ВР
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
22
Daniel Kajzer
ВР
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча Левски - Ботев
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Информация о матче
Главный судья:
Никола Попов
(София)
Стадион:
Vivacom Arena Georgi Asparuhov, Sofia
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